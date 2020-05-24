Milli boksör tarafından öldürülen Zeynep’in WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Olay, dün sabah Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25) ile milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu hastaneye kaldırıldı.

”AHMET İLE NET BİR ŞEKİLDE BİTTİ”

Zeynep Şenpınar’ın (25) bir arkadaşına WhatsApp’tan “Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de” mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü şüphesi üzerine duruluyor.

Öte yandan Şenpınar’ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar’ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı. (DHA)

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