Milli çekiççi Özkan Baltacı, Kenya'da ikinci oldu

ANKARA (AA) – Mili çekiççi Özkan Baltacı, 1968 ve 1972 Olimpiyatları'nın altın madalyalı atleti Kipchoge Keino adına Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez düzenlenen "World Athletics Challenge Yarışması"nda ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Özkan Baltacı ve Hilal Yego temsil etti.

Milli çekiççi Özkan Baltacı, 69,34 metrelik atışıyla ikinci sırada yer aldı. Özkan, 70,20 metrelik derece elde eden İtalyan Marco Lingua'nın arkasında kürsüye çıktı.

Üç bin metre su engellide ise Türkiye şampiyonu Hilal Yego, bu yılki performansının uzağında kaldı. Hilal Yego, 9:22.57'lik derecesiyle yarışı 10'uncu sırada noktaladı.

Milli atletlerden Aras Kaya ise yarış öncesi oluşan hafif sakatlığı nedeniyle start alamadı.