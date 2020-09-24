Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi: (2)

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımıza şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarında sınav olacakları ve müfredattan sorumlu oldukları için, 'İzlemesem de olur', 'Boş versem de olur' demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar. EBA Televizyonu'nu kaçırmasınlar." dedi.

Selçuk, CNN Türk'te katıldığı "Gece görüşü" programında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitimle ilgili "Sistem 18 milyon insanın girmesine müsait değil" ya da "Neden gerekli altyapı 6 aydır oluşturulmadı" gibi eleştirilerin olduğunun hatırlatılması ve bununla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Selçuk, bunun hemen yapılabilen bir şey olmadığını, tüm ülkedeki server altyapısı ile ilgili bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi. Selçuk, bu konuda Türkiye'nin bant genişliğinin önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunun ötesinde operatörlerle ilgili bir konu var. Bizim bazı verilerimiz, bir cloud (bulut) sisteminden dolayı başka ülkelerden dolanarak geliyor yani başka ülkelerle de ilgili. Çünkü Türkiye'de Amazon gibi bir bulut sistemi yok. Bundan dolayı da bazı dolaşımlar da söz konusu. O dolaşımların mimarisinin yeniden yapılandırılması söz konusu ama bu konunun uzmanı olmayan kişilerin yaptığı yorumlar, beni sadece gülümsetiyor."

Uzaktan eğitimdeki başarısı açısından Türkiye'nin dünyada kaçıncı sırada olduğunun sorulması üzerine Selçuk, bunun televizyon, canlı ders kapasitesi, öğretmen eğitimi, verilen hizmetler, HES sistemi ile salgının kontrol edilmesi gibi birçok farklı parametresi olduğunu, tüm bunlar değerlendirildiğinde Türkiye'nin dünyada en az ilk 10'un içinde olduğunu söyledi.

Selçuk, HES sistemi ile salgının nasıl kontrol edildiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bir öğrencimizin ailesinde, çevresinde herhangi bir temaslı ya da pozitif varsa biz onu derhal alıyoruz, okul müdürünün cep telefonuna geliyor. Diyelim ki servis şoföründe ya da onun çevresinde var, çocuğun servise bindiği diğer çocukta var, o da geliyor. Bir çocuk yüz yüze eğitime geldi ve okul müdürünün telefonuna bir çocuğumuzla ilgili bilgi geldi. Bu bilgi geldiğinde, okulun bir Kovid kurulu var, bu kurul derhal harekete geçiyor ve öğrencimizi okullarda hazırladığımız özel bir odaya alıyorlar. Bu odada çocuğumuz öğretmen nezaretinde bekliyor ve ailesine ve ilgili sağlık kuruluşuna haber veriyoruz, onlar da geliyor. Ondan sonra o sınıfla ilgili temaslılık her neyse o sınıf 14 gün uzaktan eğitime davet ediliyor."

– "Önümüzdeki günlerde Kızılayın bir çalışması olacak"

Uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan "Askıda Tablet ve TV" gibi kampanyalarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Selçuk, Türk milletinin herhangi bir afet durumunda ya da ihtiyaç halinde hemen organize olduğunu, bunun da çok güzel bir haslet olduğunu söyledi. Bunları takdirle izlediklerini ancak asıl vazifenin Milli Eğitim Bakanlığının olduğuna işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun bu tür bir desteği olursa ne olur? Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var ve salgından önce de vardı. Bizim okullarımızın önemli bir desteğini hayırseverler yapmıştır. Dolayısıyla bu bizim zaten bir geleneğin içinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, dün mesela Gaziantep Belediyesi 60 bin tabletten söz etti, Konya Belediyesi 10 bin tabletten söz etti. Önümüzdeki günlerde Kızılayın bir çalışması olacak. Oraya da halkımızın katılımıyla ilgili süreç elbette kim isterse gönüllü olursa yapabilir."

– "'İzlemesem de olur' demeleri halinde gerçekten sorun yaşarlar"

Bakan Selçuk, Eğitim Sen Uzaktan Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu'na göre, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin yüzde 70'ten fazlasının sadece dinleyici konumunda kaldığının görüldüğü, bununla ilgili yorumunun sorulması üzerine Selçuk, bunun yüz yüze eğitimde de aynı olduğunu, bazı çocukların daha atak davranırken, bazılarının sadece dersi dinlediğini, on-line için de aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde sınav sisteminin detaylarını da paylaştı. Sınavların yüz yüze olacağını, öğrencilerin belli saatlerde okulda sınava gireceğini anlatan Selçuk, "Okullarda yöneticilerimiz bu sınavları nasıl yapıyorsa öyle yapacaklar yani merkezi bir sınav yapmayacağız. Bu çok kısa süre içinde, hemen önümüzdeki hafta içerisinde belli olur." dedi.

Geçen dönem öğrencilerin ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, bu yüzden öğrencilere "Haydi sınava" demenin doğru olmadığını düşündüklerini aktaran Selçuk, "Ama bu rahatlığın aynı şekilde devam etmesini de doğru bulmuyoruz. Çocuklarımıza şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarında sınav olacakları ve müfredattan sorumlu oldukları için, 'İzlemesem de olur', 'Boş versem de olur' demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar. EBA Televizyonu'nu kaçırmasınlar.'" diye konuştu.

Bazı özel okullarda, belirlenen öğrenciler dışındakilere yüz yüze eğitim verilmesinin, kesilen cezanın ödenmesine de razı olunmasının sorulması üzerine Selçuk, "Eğer herhangi bir okul, diyelim ki ilkokul 3-4-5-6-7 bu sınıflarla ilgili yüz yüze günlük bir eğitim yapıyorsa kesinlikle bir cezai müeyyide söz konusu." dedi.

Selçuk, böyle bir duruma asla onay vermeyeceklerini, bunun ülke için alınan ortak bir karar olduğunu vurgulayarak bazı okulların bu tür bir işleme tevessül etmesinin izleme alanları içinde olduğunu ifade etti. Bunun maddi bir cezası olduğu aktaran Selçuk, hangi kuralın ihlal edildiğine bağlı olarak, okulun kapanmasına kadar giden bir sürecin de olabileceğini kaydetti.

– "Çocuklarımıza zarar veren bir durumda duyarsız kalmamız söz konusu olmamalı"

Bazı okullarda uzun süreli ders işlenmesi konusunda bir rekabetin olduğu, bununla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Selçuk, bunun çocuğa zarar veren bir şey olduğunu, çocuk üzerinden rekabetin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Selçuk, "Bunun bir yaptırımı var mı ve denetime tabi olacak mı?" sorusuna, "Eğitimle ilgili bir konuya ceza üzerinden bakmıyoruz ama bu kurumsal bir şey ve bunun bir yaptırımı var. Çocuklarımıza zarar veren bir durumda bizim duyarsız kalmamız söz konusu olmamalı." cevabını verdi.

"Meslek liselerinde yüz yüze takvimle ilgili neler açıklayabilirsiniz. Eğer her şey yolunda giderse, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Kabine Toplantısı tamam derse 2'nci sınıflarla birlikte meslek liselerine yüz yüze eğitimde öncelik mi verilecek" sorusu üzerine Selçuk, atölye derslerinin bir an önce başlamasını arzuladıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, atölyelerin az sayıda öğrencinin bulunduğu geniş yerler olduğuna işaret ederek kontrolü sağlayabileceklerini, bununla ilgili raporları da Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını aktardı.

Eğitim Şurası'nın neden toplanmadığı sorusu üzerine Selçuk, "Bu yıl için öyle bir kararımız alınmıştı, hazırlığımız da tamamdı. Sonra dedik ki salgınla birlikte 'Acaba dijital mi yapsak?', sonra 'Bu birkaç aya geçecek bekleyelim' ama bu birkaç aya geçmedi, '2021'in içinde nasıl yapılabilir'e döndük yani bu hep önümüzde, masamızda." ifadelerini kullandı.

Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili de bilgiler paylaştı. İmkanlar ölçüsünde daha fazla öğretmeni nasıl alabileceklerini düşündüklerini vurgulayan Selçuk, eylül ayında 40 bin atamanın da yapıldığını hatırlattı.

Açılan #60binatama etiketinin sorulması üzerine Selçuk, 2020'de yeni bir atama yapılmayacağını, 2021 için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

31 Ağustos-18 Eylül telafi eğitimiyle ilgili ücretlerin ödenip ödenmeyeceği sorusunda ise Selçuk, "Nasıl bir yanlış anlaşılma oldu bilmiyorum ama kesinlikle ödenecek çok çok rahat olsunlar." cevabını verdi.

Öğretmenlerin çok zor şartlarda çalıştığına işaret eden Selçuk, onların gayretlerini görmezden gelerek böyle bir sorunun ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

(Bitti)