Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan dikkat çeken toplantı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirten Bakan Selçuk şöyle konuştu:

* Geçen yıl resmî okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz.

* Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor.

* Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. (İHA)

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