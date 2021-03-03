Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan köy muhtarlarına halk eğitim kurslarıyla ilgili mektup:

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köylerde açılacak ücretsiz halk eğitim kurslarına ilişkin 25 bin muhtara mektup göndererek, vatandaşların kurslara katılımı konusunda destek istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, bugün tanıtımı yapılan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesine ilişkin kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarına mektup ve broşür gönderdi.

Mektubunda köylerde sebze fidesi üretimi, hayvan sağlığı, bahçecilik, tarım makineleri bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda düzenlenecek ücretsiz halk eğitim kurslarının vatandaşların ilgi alanlarına hitap ettiğine işaret eden Selçuk, kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağını, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, vatandaşların kurslara katılımı konusunda muhtarların desteğini isteyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız salgın süreci, bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır."