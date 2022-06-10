Milli Eğitim Bakanı’nın dansözlü eğlence açıklamasına tepki: ‘Skandalın üstü örtülmeye çalışılıyor’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa’da Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara dansözlü eğlenceyle ilgili açıklamada bulunarak, “İmam hatip okulunda diye bir haber geldi. Sonra doğru olmadığı anlaşıldı” dedi ve “Okul aile birliklerinin etkinlikleri denetime tabi tutulacak. Ülkenin millî ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek” diye ekledi. Özer’in sözlerini eleştiren Eğitim İş Bursa Şubesi Yeliz Toy, gerçekleşen skandalın üzerini örtülmeye çalışıldığını savundu.

Halil ATAŞ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Bursa’ya geldi.

“DENETİME TABİ TUTULACAK”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa’da gazetecilerin, okul aile birliğinin düzenlediği dansözlü eğlence görüntülerin hatırlatılması üzerine açıklama yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

* “Geçen hafta önce imam hatip okulunda diye bir haber geldi. Sonra doğru olmadığı anlaşıldı. Orada bir eksiklik vardı. Okul aile birliklerimiz, sosyal etkinlikler düzenlediği zaman okul müdüründen herhangi bir izin almadan o etkinlikleri düzenleyebiliyordu ve çok geniş bir kapsam içerisinde bu düzenlemeleri yapabiliyordu.

* Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle artık okul aile birlikleri yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alacak ve denetimine tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konuda ülkemizin millî ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.”

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI TOPLUMA ‘CAMBAZA BAK’ DEMİŞTİR”

Bakan Özer’in sözlerini eleştiren Eğitim İş Bursa Şubesi Yeliz Toy, şu açıklamayı yaptı:

* “Yakın zamanda Çalı’da İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin eğitim gördüğü okul binasında, okul aile birliğinin dansözlü eğlencesi konusunda bir açıklama yaparak ‘bugün para bulmak için dansözlü eğlence düzenleyenler yarın ne yapacak’ diye sormuş, konuyu gündeme getirmiştik.

* Ancak konu ulusal düzeyde tartışılmaya başlandığında toplumun algılarını yanlış yöne odaklama konusunda ustalaşmış olan iktidar çevrelerinden ardı ardına algı oyunu hamleleri gelmişti.

* Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü ‘dansöz değil şantöz’ diye savundu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü ‘imam hatip okulunun yakınındaki bir ilkokul’ diye çarpıttı.

* Son olarak da Milli Eğitim Bakanı bugün Bursa’da ‘Önce imam hatip okulunda yapıldığına dair bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı’ diyerek algı hamlelerini sürdürdü. Milli Eğitim Bakanı topluma ‘cambaza bak’ demiştir.”

“OKULLAR ARASINDAKİ AYRIMCI TUTUMU ORTAYA KOYMUŞTUR”

* Oysa ki Eğitim-İş olarak gündeme getirdiğimiz skandalı ifade ederken, aynı binada ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olduğunu söylemiş, velileri okulda dansözlü eğlence ile para toplama yoluna sürükleyen kaynak yetersizliğine vurgu yapmıştık.

* Bugün toplum Sayın Bakan’ın Bursa’dan ‘okullar artık para bulmak için bu yollara başvurmak zorunda kalmayacak, tüm okullara para desteği vereceğiz’ diye açıklama yapmasını beklerken Sayın Bakan okullar arasındaki ayrımcı tutumunu ortaya koymuş ve toplumu imam hatipte olmadı diye rahatlatmaya çalışmıştır.

“O BİNA HEM İLKOKUL, HEM ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULUDUR”

* Oysa ki gerçek şudur ki: O bina hem ilkokul, hem ortaokul hem de imam hatip ortaokuludur. Okulun çok amaçlı salonunda yapılan etkinlik aynı zamanda imam hatip ortaokulunun eğitim gördüğü binada gerçekleşmiştir.

* Gerçekleşen skandalın üzerini örtmek için algı yönetimine girişen Sayın Bakan’a gözden kaçırmaya çalıştığı asıl sorumuzu bir kez daha sormak istiyoruz:

* Sayın Bakan; ister ilkokul, ister ortaokul ister imam hatip okulu olsun, okulları velilerin para bulmak için dansözlü eğlence yapmaya zorlayan bu yoksulluktan kurtarmak için bir adım atacak mısınız?

* Toplumun, Anayasamızda her yurttaş için tanınmış olan parasız eğitim hakkını kullanmasını sağlamak üzere okullara ihtiyaç duyulan kaynağı verecek misiniz?

* Okul yönetimlerinin Okul Aile Birliklerini alet ederek kayıt ücreti, öğretmen seçme ücreti gibi zorunlu bağış toplama yoluna gitmeleri durumunda da okul müdürleri bu suçtan sorumlu olacaktır diyor musunuz?

* Asıl tartışılması gereken gerçek budur. Okullar kaynak bulmak için okul kültürünü ortadan kaldıran etkinliklere mahkum edilmemelidir. Eğitim-İş, ülkedeki tüm çocuklarımızın parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına ulaşabilmesi için mücadelesini sürdürecektir.”

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara dansözlü eğlence Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy tarafından sert bir dille eleştirilmişti.