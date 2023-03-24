Millî Eğitim Bakanlığı personel alımı: KPSS-2023/4 tercih ÖSYM sayfasında…

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2023/4 tercihleri üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
KPSS 2023/4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM AİS’TE
KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 24 Mart’ta başladı. Tercihler 30 Mart tarihine dek http://ais.osym.gov.tr ‘den yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.