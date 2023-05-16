Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sozcu.com.tr’ye erişim engeli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) skandal bir karara imza atarak Türkiye’nin en etkili haber sitesi sozcu.com.tr’ye erişim engeli getirdi.

Türkiye’de 77 bin okul, 1.2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrenci bulunuyor. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki internet altyapısını kullanan bilgisayarlardan sozcu.com.tr’ye giriş yapılmak istediğinde ekrana “Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereği engellenmiştir” yazısı çıkıyor.

DİĞER HABER SİTELERİNE GİRİLİYOR

Erişim engelinin 14 Mayıs 2023 seçimlerin hemen sonrasında gelmesi dikkat çekerken, diğer internet haber sitelerine girişte hiçbir sorun yaşanmadığı yasağın Sozcu.com.tr’ye özel olarak getirildiği öğrenildi.