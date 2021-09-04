Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘okullar açılıyor’ etiketini kullanarak 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtmişti.

“UYUM EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK”

MEB de ‘okullar açılıyor’ etiketini kullanarak pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

MEB’in açıklamasında “Uyum eğitimini başarıyla tamamladık, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle kavuşmaya hazırız” denildi.

Açıklamada, ayrıca “Okul zilini heyecanla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Günlük COVID-19 tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı” uyarısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı