Milli Eğitim’de soruşturma: 7 kişi görevden uzaklaştırıldı

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ‘Usulsüzlük’ iddiaları ile ilgili Bursa Valiliği’nin soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

7 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, ‘usulsüzlük’ iddiaları ile ilgili Bursa Valiliği’nin başlattığı soruşturmada, müfettişlerin İnşaat Emlak Birimi’ni incelemeye aldıkları öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, bir milli eğitim müdür yardımcısı ile 6 personel görevden uzaklaştırıldı.

HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde tüm bu gelişmeler yaşanırken, İl Müdürü Serkan Gür, Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Gür’ün yerine ise Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük getirildi.