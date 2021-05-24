Milli futbolcu Merih Demiral'dan EURO 2020 değerlendirmesi:

ANTALYA (AA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Merih Demiral, Antalya'ya geldi.

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki milli futbolcu, gece saatlerinde Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Merih, Juventus ile zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Farklı bir sezon oldu. Çok yorucuydu ama güzel bitirdik. Hem kupa kazandık hem de Şampiyonlar Ligi'ne katıldık son maçta. Milli takıma geldiğimiz için çok mutluyuz, bu anı bekliyorduk. İnşallah bu kamp sürecini en iyi şekilde atlatıp Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gireceğiz." şeklinde konuştu.

EURO 2020'nin ertelenmesinin kendileri için avantaj olduğunu aktaran milli futbolcu, "Geçen sene bizim 3-4 sakat futbolcumuz vardı. O yüzden şampiyonanın geçen sene ertelenmesi bizim için iyi oldu diyebilirim. Kendi adıma çok daha iyi hazırım diyebilirim.. Hepimiz bunu bekliyoruz. Çok genç bir takımız, bu durumdan çok mutluyuz. Çünkü herkes buraya gelmek için çok hevesli. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında ise şu görüşleri paylaştı:

"En özel maçımız olacak. Soyunma odasında takım arkadaşlarım Bonucci ve Chiellini ile çok şakalaşıyorduk. Onlar benim o anı beklediğimi biliyorlar. Tabii ki hep espri yapıyoruz. Onlar Burak ağabeyden bahsediyorlar. Onlara Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum. Güzel oluyor, çok güzel sohbetler oluyor. Onlar da bizden biraz çekiniyor. İnşallah iyi mücadele edip iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız."

Merih, Juventus'taki deneyimli isimlerin gelişimine çok katkı sağladığına değinerek, "Bu sıralar forma şansı bulamıyorum ama antrenmanda Ronaldo'ya Dybala'ya karşı oynamak bana çok büyük katkı sağlıyor. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle birebir ilgileniyor. Benim için çok büyük bir tecrübe ve şans. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu son olarak, "EURO 2020'de Türk Duvarı'nı kuracak mıyız?" sorusuna ise "Aman nazar değmesin, inşallah kurarız." yanıtını verdi.