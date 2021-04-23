Milli futbolcu Mert Müldür, Bingöllülerin gururu oldu

BİNGÖL (AA) – METİN DERE/RIDVAN KORKULUTAŞ – A Milli Futbol Takımı oyuncularından Mert Müldür, gösterdiği performansla Bingöl'de yaşayan akrabaları ve Bingöllüleri gururlandırdı.

Ailesi aslen Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünden olan 21 yaşındaki Mert Müldür, ay-yıldızlı formayı giymesinin ardından Bingöllüler ve akrabaları büyük mutluluk yaşadı.

Kariyerini İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'da sürdüren, A Milli Takım'ın genç yeteneklerinden Mert Müldür'ü, Bingöllüler, halası ve kuzenleri de gururla izlemenin keyfini yaşıyor.

Akrabaları, televizyondan ve internetten maçlarını ve attığı golleri gururla izledikleri Mert Müldür'ün tatil zamanında memleketine gelmesini çok istiyor.

– 85 yaşındaki halası ilgiliyle maçlarını takip ediyor

Hala Nazlı Müldür, AA muhabirine, yeğenin yeşil sahada sergilediği performansı gururlanarak izlediklerini söyledi.

Ailelerinde böyle bir başarılı birisinin çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren "Maçlarını da her zaman mutlulukla takip ediyorum. İlk golünü atınca çok sevinmiştim. Kendisine her zaman başarılar dilerim ve gözlerinden öperim." dedi.

Kuzen Cihan Müldür de Mert Müldür'ü televizyonda izlediklerinde çok duygulandıklarının ifade ederek "Ay yıldızlı bayrağımızı taşıdığı için Mert ile gurur duyuyoruz. Daha da başarılı olacağını ve güzel yerlerini geleceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

– "Göğsümüzü kabarttı"

Vatandaşlardan Murat Yazıcı da Müldür'ün yeşil sahada çok iyi performans gösterdiğini aktardı.

Müldür'ü gururla seyrettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yazıcı, "Geçmişte Brezilya'da Cafu diye bir oyuncu vardı, stili ona benziyor. Muhteşem bir yeteneği var. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Umarım ki gelecekte bizim çocuklar onun gibi iyi yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Ömer Güçin de Mert Müldür'ün başarılı bir oyuncu olduğunu ifade ederek, futbolda gösterdiği başarıyla Bingöl'deki herkesin Müldür'ü tanıdığını kaydetti.

Güçin, "Daha önce Bingöllü olup uluslararası bazda şehrimizi temsil eden bir oyuncu olduğunu bilmiyorum. Gururlandık ve umutlandık, inşallah yereldeki oyuncularımız da iyi liglerde şehrimizi temsil eder." dedi.