Milli futbolcu Okay Yokuşlu, EURO 2020'de başarıya inanıyor

HARSEWINKEL (AA) – A Milli Takımın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Okay Yokuşlu, millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok önemli bir turnuva geçireceklerini, bunun için çok heyecanlı ve motive olduklarını belirten Okay, “Bu turnuvanın hem kendimiz hem de ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Güzel bir hazırlık dönemi geçiyor, ilk etabı Antalya’da bitirdik, bu süreçte, hem uzun aradan sonra tekrar beraber oynama alışkanlığını geliştirdik, hem de turnuvaya hazır başlamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Almanya'da kampımızın ikinci etabı sürüyor, hazırlık maçlarımızı sonlandırdık. Sakatlığımız olmadı bu sevindiriciydi, geride bıraktığımız arkadaşlarımız oldu, onlara da üzüldük ama onların da helalliğini aldık. Desteklerini arkamızda hissediyoruz. Önümüzde tek odaklanmamız gereken İtalya maçı. Gruba iyi bir başlangıç yapıp, turnuvanın devamını en iyi şekilde getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu, şu an tek motivasyonlarının İtalya maçı olduğunun altını çizerek, “Hiç puan hesaplaması yapmadık, doğrusunu söylemek gerekirse Galler ve İsviçre maçları hakkında da daha konuşmadık. Konuşmalar İtalya maçı üzerine, analizler de İtalya maçı üzerine. Güzel ve zor bir maç olacak. Kampta bir yandan çok eğlenceli, çok iyi vakit geçiriyoruz, bu tarz ortamları yakalamak başarıyı getiriyor. Burada çok güzel bir ortamımız var, otelde boş zamanımızda herkesi beraber görebiliyorsunuz. Fitnessta hep beraber müzik dinliyoruz, pozitif ortam var. Kendi açımdan keyif alıyorum, burada beraber olmaktan çok mutluyum, umarım aklımızdaki ve kalbimizdekini sahaya yansıtırız.” şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, turnuvanın en genç kadrosuna sahip takım olduklarının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

“Genç kadro olmamız, önümüzde birçok turnuvayı görebilmemizi sağlar. Sahaya çıkınca yaşın önemi kalmıyor. Futbolcunun kendine iyi bakması ve dikkat etmesiyle alakalı. Bunun birçok örneği de var. Aramızdaki en deneyimli futbolcu olan Burak ağabeyin, şu an gösterdiği performans bunun en güzel örneği. Genç kadronun olması şöyle bir avantaj, bu turnuvayla beraber hep beraber olmanın verdiği bir avantaj olabilir. Dezavantaj olarak da ilk turnuvamız, ilk defa Avrupa şampiyonasına katılacağız. Bu bir dezavantaj olabilir mi? çok büyük bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olursak, normalde yaptığımız iyi şeyleri yapmaya devam edersek başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Okay Yokuşlu, “Şenol Güneş gibi deneyimli bir teknik adamla çalışmak size neler katıyor?” sorusuna ise, “Şenol Hoca herkesin çok takdir ettiği, başarılı, kendini kanıtlamış bir hoca biz de genç kadro ile beraber onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Yemeklerde de çok pozitif bir havası var. Onun bize aşılamak istediği şey şu normal kamp içinde birbirimizle iletişim halinde olmayı pozitif hava oluşturmayı, iş çalışmaya gelince de bunu büyük bir disiplinle yapmamızı bize aşıldı. Birçok kez uyarılarda bulunuyor. Maçlarda ve kamplarda bize söylediği şu, yaptığımız iyi şeyler var ama yaptığımız analizlerde eksiklerimize konsantre olarak onları geliştirmeye çalışıyoruz. Takım ve hoca ilişkisi çok yakın. Futbol dışında başka bir şey de konuşabiliyorsunuz. Çok güzel böylesi.'' yanıtını verdi.

– "Kendimize çok güvenen bir takımız"

Okay, şampiyonluk hedefiyle ilgili gelen bir soruya ise, “Kendimize çok güvenen bir takımız, sahaya çıktığımızda takım arkadaşlarıma olan güvenim, hocamıza güvenimiz tam. Saya her maçı kazanmak için çıkarız, turnuvada birçok iyi takım var, favori olarak gösterilen takımlar var, onlar da şampiyonluk için oynuyorlar. Çok zor bir turnuva olacak. Tabii ki gönül ister ki sonuna kadar gidelim. Adımlarımızı sindire sindire ilerlersek daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım yaklaşık dört maç sonra finale ulaşıyorsunuz. O adımları emin adımlarla geçebilirsek gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz.” cevabını verdi.

Milli futbolcu, kariyeriyle ilgili ise, “Şu an dürüst olmak gerekirse ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü ortada daha somut bir şey yok. Ama şu anda bence transfer konuşmak için doğru yer olduğumuzu düşünmüyorum. Bunu yalnız kaldığım zaman da düşünmemeye çalışıyorum. Önümde seçim yapmak gerekecek, gelecek hakkında plan yapmak yerine buraya konsantre olmak istiyorum. Tek başıma kaldığımda da bunu düşünmüyorum. Zaman zaman ilgilenenler, konuşulanlar oluyor ama bununla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor Bunu mümkün olduğu kadar turnuvanın dışında tutmaya çalışıyoruz, hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.'' yorumunda bulundu.

Okay, İspanya’dan sonra İngiltere’de futbol oynamanın da kendisine katkısı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“İspanya’da da çok güzel günlerim geçti, iyisi ve kötüsüyle iki sene geçirdim. İngiltere’ye gittikten sonra kulübün yaklaşımı hocanın güveni, transfer sürecindeki bana olan yaklaşım çok önemliydi. Ben de oraya gittiğimde çok güzel bir ortamla karşılaştım. Oraya gittiğimde kulübün ortamıyla tanışıyorsunuz, maçları oynadıkça performans göstermeye başladıktan sonra daha da kaynaştık. İngiltere lig ve takımlar açısından kendimi çok mutlu hissettim. Ligin ortamı ve rakipler tatmin ediciydi. Ben de keyfini çıkarmaya çalıştım.”

Milli futbolcu son olarak, Türk halkına, “Sağ olsunlar kamp yaptığımız otelin de önünden hiç ayrılmıyorlar, hep bize destek veriyorlar. Maçlarda da aynı şekilde bütün ülke tek yürek olup bu maçlara çıkacağımızı biliyoruz. Bütün takım arkadaşlarım da bu desteği hissediyor. Diyecek çok bir şey yok, gerekeni yapıyorlar. Umarım onları mahcup etmediğim doğruların çok olduğu güzel maçlar çıkarırız. Sorumluluğumuzun farkındayız, çok güzel ve önemli bir turnuva. Tüm ülkenin buna ne kadar odaklandığı görüyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi gösterip, aklımızı ve kalbimizi sahaya koyup bizi destekleyenleri mahcup etmeyiz.” mesajını gönderdi.