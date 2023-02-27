Milli güreşçi trafik polisi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve Milas- Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 42 yaşındaki eski milli güreşçi ve trafik polisi Burhan Kurtuluş dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Kurtuluş, kullandığı otomobil ile Milas Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanenin otoparkına geldiğinde kalp krizi geçiren Kurtuluş’un kullandığı otomobil park alanındaki araçlara çarparak durabildi.
Hastane personelinin hızlı müdahalesi ile otomobilinden indirilerek müdahale edilen Kurtuluş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen ve Milaslı dünyaca ünlü güreşçi Mehmet Güçlü’nünde yeğeni olan Kurtuluş’un ani ölümü emniyet personelini yasa boğdu. Kurtuluş’un babası Savaş Kurtuluş’un da eski milli güreşçi olduğu belirtildi.