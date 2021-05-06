Milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş Tokyo Olimpiyatları'na kota alamadı

ANKARA (AA) – Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda rakiplerine yenilen milli sporcular Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş Tokyo Olimpiyatları'na kota alamadı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan organizasyonda serbest stilde milli sporcular 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ve 74 kiloda Soner Demirtaş mindere çıktı.
Selahattin Kılıçsallayan, 65 kilo ilk tur mücadelesinde karşılaştığı Fransız rakibi Ilman Mukhtarov'a 9-8 yenilerek Tokyo Olimpiyatları'na kota alamadı.
74 kiloda Soner Demirtaş, ikinci turda Sırbistan'dan Hetik Cabolov'u 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale çıkma mücadelesinde Belarus'tan Magomedkhabib Kadımagomedov'a 8-4 kaybeden ve olimpiyatlara kota alamayan milli güreşçi, rakibi finale yükseldiği için repesaj maçına çıkmaya hak kazandı.
Şampiyonada yarın serbest sitil müsabakaları tamamlanacak ve kadın güreşçiler mindere çıkacak.