Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı

ANKARA (AA) – Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlandı.
Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birliği, beraberliği ile Türkiye'nin bekasını tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı
yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında
Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.
Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları
üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetlerinin de ele alındığı belirtilen bildiride, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması
hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.
Gayrı askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere
uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler
aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir
şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle
diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bildiride, şunlar kaydedildi:
"Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin
yanında yer alan Türkiye’nin, doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de
aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak
üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu
ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve
menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.
Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve
istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve
refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.
Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve
kaynaklarını gasbeden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile
bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet
edilmiştir."