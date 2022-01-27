Milli Güvenlik Kurulu’ndan Rusya-Ukrayna çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginliğin ele alındığı toplantıda, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 4 saat 45 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
SAĞDUYU ÇAĞRISI
MGK toplantısında, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki artan gerginlik ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilirken, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.
AYRINTILAR GELİYOR…