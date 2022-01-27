Milli Güvenlik Kurulu’ndan Rusya-Ukrayna çağrısı

Yazan:
Alaturka Online
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginliğin ele alındığı toplantıda, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

Yayınlanma: 20:14 – 27 Ocak 2022 Güncellenme:

Milli Güvenlik Kurulu’ndan Rusya ve Ukrayna’ya çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 4 saat 45 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

MGK toplantısında, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki artan gerginlik ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilirken, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması İlginizi Çekebilir Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?