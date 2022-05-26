Milli Güvenlik Kurulu’ndan yeni harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada “Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti. 3 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada yeni operasyon sinyali verildi.

Açıklama şu şekilde:

* “Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

* Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye’nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

* Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.”

“MÜCADELEDE KARARLILIK VURGULANDI”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Egemenliğimizi tehdit eden her türlü unsura karşı mücadelede kararlılık vurgulandı. Uluslararası kuruluşlara, Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunuldu” dedi.

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