Milli halterci Muhammet Furkan Özbek'in hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya:

ANKARA (AA) – FATİH ÇAKMAK – Milli halterci Muhammet Furkan Özbek, nisan ayında Rusya'da yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak, Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2019 yılında Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda iki Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya alan Muhammet Furkan Özbek, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) Eryaman'daki yerleşkesinde Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Muhammet Furkan Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının kendisini milli takım kampında yakaladığını, salgın nedeniyle antrenmanların iptal edilmesini bireysel çalışmalarıyla avantaja çevirdiğini belirterek, "Pandemi başlarında sakatlığım da vardı. İki ay sonra izinle salondan aletleri alarak evimizin altındaki kömürlükte antrenman yapmaya başladım." dedi.

Bireysel çalışmalarıyla fiziki performansını iyi tuttuğunu ifade eden milli sporcu, "Salgın döneminde şu anda ikinci kampımızdayız. İlk kampımız bir iki hafta sonra salgın artınca tekrar kapatıldı. O zaman Avrupa yarışlarının yapılmayacağı söylenmişti. Fakat şimdi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın kesin tarihi belli oldu. Raif Özel ve Hasan Toker hocalarımızla yaklaşık 2 aydır Eryaman TOHM'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Nisan ayına kadar burada antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Günde çift antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

– "Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın almam gerekiyor"

Moskova'da nisan ayında Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın yapılacağının kesinleştiğini, bu turnuvada alınacak madalya ve puanların olimpiyatlara gidecek haltercileri belirleyeceğini dile getiren Muhammet Furkan Özbek, "Avrupa Şampiyonası zaten olimpiyatlar için direkt ana kota maçı oluyor. Bu yarışlarda pik yapan kotasını alacak. Ben de kota alabilecekler arasında bulunuyorum. Avrupa Şampiyonasındaki hedefim kotayı alabilmek için şampiyonluk. Kotayı alabilmek için benim toplamda 3 altın madalya almam gerekiyor. 3 altın madalya sonucunun beni direkt Tokyo Olimpiyatları'na götüreceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Özbek, olimpiyatların seyircili olmasını hayal ettiğini anlatarak, "Olimpiyatları hep seyircili hayal ederim. Bir kaldırış yaptığımda veya artık madalyayı alacak son kaldırışımı yaptığımda o çığlık seslerini, alkış seslerini duymayı gerçekten çok isterim. 2018'de Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyonluğu getiren kaldırışı yaptığımda bütün salon ayağa kalkıp, alkışlayıp tezahüratlar ettiğinde, kendimi çok mutlu hissetmiştim. Aynı şeyin Tokyo için de hayalini kurmuştum ama seyircili olmayacak galiba; döndüğümde ülkemde böyle güzel bir şekilde, coşkulu bir şekilde karşılanmak isterim." şeklinde görüş belirtti.

– "2024 Paris Olimpiyatları için hedefim şampiyonluk"

Hayallerini olimpiyat şampiyonluğunun süslediğini vurgulayan milli halterci, "Tokyo Olimpiyatları'nda herhangi bir renk madalya alabilirsem, maddi ve manevi açıdan büyük bir rahatlığa kavuşacağım için 2024'e çok daha rahat bir şekilde hazırlanırım. 2024 Paris Olimpiyatları'na kesinlikle çok daha iyi hazırlanacağıma inanıyorum, orası için tek bir hedefim var kesinlikle oradan şampiyonlukla dönmek." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi Türk halterinin unutulmaz isimleri arasına girmek istediğini de anlatan Furkan Özbek, şunları kaydetti:

"Tabii ki her sporcu onlar gibi başarılarıyla anılmak ister. 2004 yılından beri olimpiyatlarda halter adına altın madalya gelmedi. Ama ben yıllar sonra bunu başarmayı çok isterim. Ben her zaman küçüklüğümden beri haltere başladığımda hep 'ben de artık halterde anılacak bir isim olmak istiyorum' derdim. Efsane sporcu statüsüne girmeyi hep istiyordum, inşallah gireceğimi de düşünüyorum. Çünkü ciddi manada çok çalışıyorum. Küçüklüğümden beri gezmeler, tozmalar, bisiklet sürmeler, oyunlar bunların hiçbirinin tadını sonuna kadar almadım, sürekli antrenman yaptım. İnsan bir yerde bunların karşılığını almak istiyor. Birisinin beni yolda gördüğünde 'a bak işte Muhammet Furkan, bu olimpiyat şampiyonu, olimpiyatta madalya almış' demesini isterim."