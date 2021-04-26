Milli kürekçiler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Kupası I Yarışları'na katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde başkent Zagreb'de gerçekleştirilecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Organizasyona katılacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

LM 1x (Hafif kilo erkek tek çifte): Enes Yenipazarlı

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte): Şefik Çakmak-Bayram Sönmez / Mert Kaan Kartal-Denizhan Aydın

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte): Elis Özbay-Mervenur Uslu

M 1x (Erkek tek çifte): Onat Kazaklı

M 2- (Erkekler iki tek): Aydın İnanç Şahin-Selahattin Gürsoy

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