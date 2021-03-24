Milli maçın ardından

İSTANBUL (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Kasapoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli maçları özlediklerini aktaran Kasapoğlu, "Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları var. O karşılaşmalarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, teknik ekip ve milli futbolculara güvendiklerini belirterek, "Genç bir jenerasyon var. Bu sene Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Katar'da Dünya Kupası var. Çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak'ı tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara." ifadelerini kullandı.