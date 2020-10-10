Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez: Yeni bir ‘Ekmeleddin’ vakasına karşıyız

Milli Merkez Hareketi Ankara Temsilcisi, Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Merkez sağda siyaset yapan isimlerin bazı partilerden dışlandığına dikkat çeken Söylemez, şöyle konuştu:

Uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş DYP hareketinin, rahmetli Demirel’den sonra fikri ve siyasi misyonunun doğal ve meşru mirasçı lideri kuşkusuz ki Hüsamettin Cindoruk olmuştur.

Cindoruk ve onunla birlikte hareket eden arkadaşları, başkanlık rejiminden parlamenter demokratik rejime yeniden dönülünceye kadar, partilerüstü, demokratik, milli ve Cumhuriyetçi bir ittifakın çok daha önemli ve öncelikli olduğunu düşünerek hareket etmişlerdir.

Demokratik Merkez, ikinci bir “Ekmeleddin İhsanoğlu” emrivakisi ile karşı karşıya kalındığı takdirde, gerekirse kendi cumhurbaşkanı adayını göstermek yoluna gitmeyi ciddi bir şekilde değerlendirmelidir.

Demokratik Merkez; CHP, AKP ve İYİ Parti’den adeta dolgu malzemesi gibi laf olsun diye birkaç kişinin milletvekili yapılması suretiyle, temsil edilebilecek kadar, basit ve küçük bir hareket ve misyon değildir ve olmayacaktır.