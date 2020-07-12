Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Red Bull Ring'de ikinci oldu

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) katkılarıyla 'Porsche Super Cup'ta mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, yarışı ikinci tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli tek marka serisi olan 'Porsche Super Cup'ta milli sporcu Ayhancan Güven, şampiyonanın ikinci yarışında ikinci olarak podyuma çıktı.

Avusturya Red Bull Ring'de koşulan yarışa, sıralama turlarında en iyi zamanı yaparak ilk sırada başlayan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan, 17 turun sonunda damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerek şampiyona için önemli puanları hanesine yazdırdı.

Porsche Junior pilotu ve Red Bull sporcusu Ayhancan, sezonun üçüncü yarışı için 17-19 Temmuz tarihlerinde Macaristan Hungaroring pistinde direksiyon başına geçecek.