Milli Parka göz diktiler, kuşların üreme alanına devasa kanal açtılar

Aydın’ın Söke’deki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda kuşların üreme ve beslenme bölgesinde, tarla kazanma amacıyla iş makineleri ile 20 metre genişliğinde, 1.5 kilometre uzunluğunda kanal açıldı. Balıkçılar ve çevreciler kazma vurulmaması gereken 1. Derece Korunan Kuş Cennetindeki tahribatın arkasında bir AKP’li milletvekilinin olduğunu öne sürdü.

Latif SANSÜR

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, balık çiftlikleri ve jeotermal kuyusu girişimlerinden sonra, şimdi de kuş cennetinde tahribat başladı. Kazma vurulmaması gereken alanda iş makineleri ile 20 metre genişliğinde, 1.5 kilometre uzunluğunda kanallar açıldı.

Bölgede ki balıkçılar ile çevreciler kuşların üreme ve beslenme bölgesindeki tahribatın arkasında AKP‘li bir Milletvekili ile Söke’nin varlıklı bir ailesinin olduğunu, bu nedenle Milli Park yetkililerinin tahribatı görmezden geldiğini öne sürdü.

1. Derece Doğal Sit Kanunu ile korunan bölgenin denizle bağlantılarının kesilerek tarla elde etme amacıyla tahrip edildiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SULAK ALANLARINDAN BİRİ

Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında olan Büyük Menderes Deltası’nın özellik ve karakterleri bozulmadan korunması gerekirken, açılan kanal bölgenin ekosisteminde büyük yara açtığını savunan yöredeki vatandaşlar, şu soruları sordu:

“Bu kadar önemli ve güçlü koruma statüleri olmasına rağmen, bu tahribat Milli Parkta nasıl yapılıyor? Bu tahribatı yapanlar nereden güç alarak yapıyor?

Ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin yerlerinden biri olan Milli Park niçin korunmuyor?

Zaten kısıtlı kalmış bir doğal alanda üremeye ve beslenmeye çalışan kuşların yaşam alanları niçin tahrip ediliyor” diye sordu.

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