Milli Piyango çekiliş sonuçları: 80 milyon liralık ikramiye dörde bölündü! MPİ bilet sorgulama ekranı

Türkiye bir yılbaşı akşamında daha Milli Piyango çekilişine kilitlendi. Milli Piyango İdaresi bu sene yılbaşı özel çekilişini Ankara Kızılay binasında gerçekleştirdi. Milli Piyango’nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri gerçekleşti. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira oldu. Aşağıda yer alan linkten MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletinize ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.