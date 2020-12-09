Milli Piyango Demirören’e çıkmış

BEBEK BEZİNDEN YÜZDE 18 VERGİ ALINIRKEN PİYANGO BİLETİNİN VERGİSİ 0

Türkiye’de birçok temel ihtiyaç ürününe yüksek KDV oranları uygulanırken, Milli Piyango’dan KDV alınmaması tepki çekti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Milli Piyango devlette iken yüzde 18 KDV’ye tabiydi. Ak Parti Milli Piyango’yu Demirören’e verirken bir ‘iyilik’ daha yapıp, KDV’yi sıfırladı. Şu anda bütün piyango oyunlarında KDV sıfır. Ekmeğin KDV’si yüzde 8, bebek bezinin yüzde 18, piyangonun 0” dedi. SÖZCÜ’ye konuşan Türkkan, “Konu vatandaş olunca kaynak yetersizliğinden dem vuran bu iktidar, konu Demirören olunca kendi kaynaklarından bile vazgeçebiliyor. Bu yapılanın adı iyilik değil, vicdansızlık, yandaşlıktır” dedi.

Verginin sıfırlanmasının ardında Milli Piyango’nun Varlık Fonu’na alınması var. Varlık Fonu lisansı devretmediği, hizmet alım sözleşmesi yaptığı için Varlık Fonu’nun sahip olduğu KDV muafiyetinden Demirören’in de yararlandırılabildiği belirtiliyor. Halen buğday unundan yapılan ekmekte KDV yüzde 1, farklı un ve içindeki katkı maddesi yüzde 5’i geçtiği taktirde yüzde 8 olarak uygulanıyor.

Devlete aktarılan pay azaldı KDV’nin sıfırlanması, Milli Piyango’nun devlete aktaracağı hasılatın da azalmasına neden oldu. Milli Piyango devletteyken satışların yüzde 42-43’lük kısmını kamuya aktarılıyordu. Lisans Türkiye Varlık Fonu’na geçince kamuya aktarılacak oran yüzde 31.5’e düştü.