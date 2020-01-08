Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü görevden alındı

Son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla;

*Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul,

*Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız,

*Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak,

*Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli

*Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ve görevden alındı.

Bu isimlerin yanı sıra koltuklarını kaybeden bürokratlar şöyle;

*Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik,

*Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız

*Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım,

*Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz,

*Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu, Murat Kayacı

*Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak,

*Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk