Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü görevden alındı

Son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla;
*Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul,
*Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız,
*Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak,
*Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli
*Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ve görevden alındı.
Bu isimlerin yanı sıra koltuklarını kaybeden bürokratlar şöyle;
*Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik,
*Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız
*Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım,
*Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz,
*Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu, Murat Kayacı
*Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak,
*Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk