Milli Piyango sonuç sorgulama: Amorti kaç lira? Amorti çıkan rakamlar…

MPİ, Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını 31 Aralık Salı günü saat 15.00’te açıklamaya başladı. 80 Milyonluk büyük ikramiye ise saat 20.30’da açıklandı. Milli Piyango İdaresi 2019 talihlisinin ortaya çıkmaması ve 2020 çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bir çeyrek biletin satılmamasından dolayı devlete iki günde 90 milyon TL aktardı. İşte Milli Piyango sonuçları ve detaylar…

Amorti kazananlar bilete ödedikleri ücreti geri alabilecek ya da aynı fiyatta olan yeni çekiliş biletleri alabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye: 1358490

Amorti: 4 – 8

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak açıklandı. Öte yandan 80 milyon TL’lik devasa ikramiye şimdiye kadar Türkiye’de verilmiş en büyük ikramiyeler arasına adını yazdırdı. Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.

İKRAMİYELERDE VERGİ YOK

2020 yılı ikramiyesi ise İstanbul’da satılmayan bir çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi’ne buradan da 20 milyon TL kaldı. Üstelik Milli Piyango’da herhangi bir vergi olmadığı için kamu bu ikramiyelerin devrinde vergi de ödemeyecek. İşletme hakkı özelleştirildiği için Milli Piyango’nun bir sonraki çekilişi Demirören-SİSAL ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek.