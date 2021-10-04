Milli Saraylar taşıtlarda bol keseden harcamış

Sayıştay, 25 araç bulundurması gereken Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 39 taşıt kullandığını saptadı. Sayıştay, uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Deniz AYHAN

Sayıştay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 39 taşıt kullandığını saptadı. Sayıştay denetçileri, yasalara göre kurumun en fazla 25 araç kullanabileceğine dikkat çekti.

Sayıştay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ilişkin 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Raporda, 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne göre, kurumun her türlü binek ve station-wagon türü taşıtlarının sayısının 25’i geçemeyeceği ancak kurumda fazla araç olduğu belirtildi. Yapılan incelemeye göre, başkanlıkta TBMM İdari Teşkilat Kanunu ile devredilen taşıtlarla beraber 19’u binek, 1’i cip olmak üzere 39 taşıt bulunuyor. Sayıştay, “Başkanlıkta kullanılan araç sayısının, genel bütçeye tâbi kurumları kapsayan 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ndeki hükümlere uygun olması gerekmektedir” diyerek kurumu uyardı.

ESERLER KAYDEDİLMEDİ

Öte yandan müzelerde bulunan tarihi eser ve objelerin kuruma ait mali tablolarda bulunmadığı görüldü. Müzelerde sergilenen ve depolarda muhafaza edilen bir kısım tarihi eser ve objelerin kuruma ait taşınır mal kayıtları dışında ayrı olarak kaydının tutulduğu saptandı. Bazı eser ve objeler Dayanıklı Taşınırlar listesi olan ve sanat değeri olan demirbaşlar içinde gösterildi. Sayıştay raporunda aynı durumun 2019 yılında da olduğunu belirterek, “Müzelerdeki tarihi değeri olan taşınırların idareye ait mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir” denildi.

19 MİLYON TL’LİK İŞ YARIM KALDI

Topkapı Sarayı Harem Yapıları 1. Etap restorasyonu ve teşhir tanzimi işi de Sayıştay denetçilerine takıldı. Restorasyon ve teşhir tanzimi için 9 Ocak 2014’te 13 milyon 219 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Ancak 2018 yılında yüzde 49.9 iş artışı yapıldı ve ihale bedeli 6 milyon 608 bin artırılarak 19 milyon 827 bin TL’ye yükseldi. 2020 yılında ise iş durduruldu. Bölgede yapılan incelemelerde ödemesi yapılan iş kalemlerinin önemli bir kısmının tamamlanmadığı görüldü. Sayıştay, ”Sözleşme tutarında yüzde elli artıştan sonraki ilk artış gerekliliğinin doğmasıyla birlikte sözleşmenin feshedilmesi ve kalan işlerin tamamlattırılması gerekmektedir” uyarısında bulundu.