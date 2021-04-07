Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için başsağlığı mesajı

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

– Türk Yıldızları'nın görüntüleri paylaşıldı

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep… Seni, al sancağımızı ve asil milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun… Aziz hatırana saygıyla."

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