Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘F-35’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD ile devam eden F-35 görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Mili Savunma Bakanlığı sınır güvenliği, Yunanistan ile Ege’de yaşanan gerilim ve Kabil Havaalanı’ndaki görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-35 görüşmeleri için ikinci görüşmelerin şubat ayında ABD‘de yapılmasını bekliyoruz.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Ocak ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28’i terörist 296 şahıs yakalandı. 33 bin 397 kişi hududu geçemeden engellendi” denildi.

Yunanistan ile Ege Denizi’ndeki gerilim hakkında açıklama yapan Bakanlık “Yunanistan, 2022’de askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir” bilgilerini aktardı.

MSB kaynakları, Katar ve Türkiye’nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatarak, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat’ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi.

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