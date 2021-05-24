Milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk gazetecilerle bir araya geldi:

ANKARA (AA) – Milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, dünya rekorunu getiren 77 metrelik dalışıyla erkeklerin de rekorunu geçtiğini söyledi.

Milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fatma Uruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını sürecinden kazanımlar elde ederek çıktığını belirterek, "Bu sene Türkiye’yi dünyaya tanıtmak istiyorum. Büyük riskler alıp, daha büyük başarılar almak için çalışıyorum." dedi.

Geçen sene salgının yayılmaya başladığı sıralarda Meksika'da mahsur kalmasının daha fazla spor yapmasına neden olduğunu aktaran Fatma Uruk, "En derin dalışım 77 metre ile erkeklerin de rekorunu geçmiş oldum. Salda ve Van Gölü'nde dalış yapmak istiyorum. Umarım ileride bununla ilgili de çalışmalar yapabiliriz." diye konuştu.

Su altını keşfetmenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Fatma Uruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nerede bir su görsem dalmak istiyorum. Su altındaki her şey beni çok heyecanlandırıyor. Önümüzde bir Türkiye şampiyonası ve dünya şampiyonası var. Yeni rekorla bu şampiyonalarda madalyalar kazanmak istiyorum. Destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim."