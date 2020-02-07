“Milli servet çürümeye terk ediliyor” – 18 Dakika (7 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18+10 Dakika’da, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un açıklamaları ve tehditlere verdiği yanıt yorumlandı. Kongar ve Yanardağ ayrıca Türkiye’nin yaşadığı felaketlerin nedenlerini açıkladı. 18+10 Dakika’da, CHP’nin CNN Türk’ü boykot etmesi ve Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin açıklaması da değerlendirildi. Tele1'e destek olmak için:

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