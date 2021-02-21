Milli sporcular iklim değişikliğine dikkati çekti

ANKARA (AA) – Çeşitli branşlarda milli formayı taşıyan sporcular, iklim değişikliğine dikkati çekmek için "Hep birlikte iklim değişikliğine dur diyelim" çağrısında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milli sporcuların çağrısının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından "DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle paylaşarak, sporculara teşekkür etti.

Milli sporcuların mesajı şöyle:

"Biz değişirsek iklim değişmeyecek, canlı yaşamları son bulmayacak, topraklarımız yok olmayacak. Bu; yüzlerin, yüz binlerin, milyonların sorunu değil. Bugün hiçbir şey yapmazsak bunun bedelini çocuklarımız ödeyecek. Onun için gelin hep birlikte değişelim. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, hep birlikte iklim değişikliğine dur diyelim."

Videoda voleybolcular Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Faik Samet Güneş, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Meryem Boz; futbolcular Selim Ay, Ferhat Öztorun, dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar, Avrupa şampiyonu badmintoncu İlker Tuzcu, dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı ve eski futbolcu Ümit Karan yer aldı.