Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Milli Uzay Strateji Belgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, 2022-2030 yıllarında belge kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ilgili kurum ve kuruluşça yerine getirilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesiyle ilgili genelgede, uzay sektörünün hızla gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiği aktarıldı. Genelgede, uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınmasının, uzay ekosisteminin güçlendirilmesinin, uzayın toplum yararına kullanılması imkanlarının geliştirilmesinin, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınmasının, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Devletlerin uzay politikalarının ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığı ifade edilen genelgede “Fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşifte ve insan uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmaları; sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörleri verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikaları, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlanmaktadır” denildi.

KURUMLAR DESTEK VERECEK

Türkiye’deki uzay çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlandığı aktarılan genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji hedef ve projelerinin koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.tua.gov.tr) yayınlanacaktır. Milli Uzay Programı Strateji Belgesi (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluş kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.” (DHA)

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