Milli yas nedir, ilan edilince ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki milli yani ulusal yas nedir ve hangi durumlarda milli yas ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi yaygındır.

ERDOĞAN DUYURDU: 7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerini kullandı.

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLEN BAZI OLAYLAR

11 Eylül saldırıları kurbanları için ABD, İsrail, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Güney Kore, Japonya, Çin, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Vietnam, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ulusal yas ilan edildi.

2009 L’Aquila depremi kurbanları için 10 Nisan 2009’da İtalya’da bir günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

2010 Polonya Hava Kuvvetleri Tu-154 Kazası kurbanları için Polonya, Brezilya, Kanada, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna’da yas ilan edildi.[10]

2011 Norveç saldırıları kurbanları için 24 Temmuz 2011’de Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Soma Faciası kurbanları için Türkiye’de 13-15 Mayıs, KKTC’de 15-16 Mayıs ve Pakistan’da 15 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 Güneydoğu Avrupa Sel Felaketi kurbanları için Sırbistan’da 21-23 Mayıs ve Bosna-Hersek’te 20 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 İsrail-Gazze çatışması’nın Filistinli kurbanları için Filistin’de 21-23, Türkiye’de 22-24, KKTC’de 22-24 ve Pakistan’da 24 Temmuz 2014 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi.

MH 17 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Hollanda’da 23 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

AH 5017 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Fransa’da 28-30 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Peşaver okul saldırısı kurbanları için Pakistan’da 3 gün, Türkiye’de 17 Aralık tarihinde ulusal yas ilan edildi.

2015 Ankara saldırısı’nın ardından Türkiye’de 10-12 ve KKTC’de 11-13 Ekim 2015 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2016 Brüksel saldırıları’nın ardından Belçika tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.

2016 Atatürk Havaalanı’na yapılan bombalı saldırılar sonrasında milli yas ilan edildi.

2016 Nice saldırısı sonrasında Fransa hükûmeti tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.

2016 Üsküp sel felaketi sonrasında Makedonya hükûmeti tarafından bir günlük ulusal yas ilan edildi.

2016 Orta İtalya depremi’nde hayatını kaybeden kurbanlar için 27 Ağustos 2016’da bir günlük ulusal yas ilan edildi.

LaMia Airlines’ın 2933 sefer sayılı uçak kazası’nda hayatını kaybedenler için Brezilya’da üç gün ulusal yas ilan edildi.