Milliler geri döndü, kazandı! (ÖZET) Ermenistan-Türkiye maç sonucu: 1-2

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Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız için yepyeni bir macera başladı… EURO 2020’deki kötü performans, 2022 Dünya Kupası’na bilet alamamanın vermiş olduğu hayal kırıklığının ardından Ay-Yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılabilmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda D Grubu’nda mücadele eden Kırmızı-Beyazlılar, İlk sınavına deplasmanda Ermenistan karşısında çıktı. Moral-motivasyon açısından tek istediğimiz çok iyi bir başlangıçtı…

Orkun’dan harika gol

Ancak maça iyi başlayamadık. 10. dakikada Ozan Kabak’ın kendi kalesine attı, Milliler 1-0 geriye düştü. Fakat oyunun kontrolünü kaybetmeyen Ay-Yıldızlı ekipte 34’te sahneye Orkun Kökçü çıktı, ceza sahası dışından harika bir gol attı ve soyunma odasına takımları 1-1’lik beraberlikle götürdü.

Hamleyi yaptı, karşılığını aldı

İkinci yarıya 3’lü savunmadan 4’lüye geçerek başlayan Kuntz, Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan’ı sahaya attı. Alman hoca bu hamlesinin karşılığını da aldı! 64’te Enes Ünal orta alanda kazanılan frikiği zekice hızlı kullandı, savunmayı dengesiz yakalayan Kerem, kaleci Beglaryan’ı avladı ve A Milli Takımımız’ı 2-1 öne geçirdi.

Salı günü rakip Hırvatistan

Bu dakikanın ardından karşılaşmada başka gol olmayınca ilk maçımızdan geriye düşmemize rağmen 3 puanla ayrıldık. Ay-Yıldızlılar salı günü de grubun favorilerinden Hırvatistan’la kozlarını paylaşacak.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL

10‘ Hovhannisyan çizgiden içeriye sert çevirdi, Ozan Kabak araya girmek isterken top milli oyuncumuza çarpıp ağlarla buluştu. Ermenistan 1-0 önde.

19‘ Spertsyan ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan yerden vurdu, top kaleci Mert’te kaldı.

27‘ Hakan sağ kanattan korneri kullandı, Merih iyi yükseldi kafayı vurdu ancak kaleci başarılı.

28‘ Cengiz yay civarından sol ayağıyla uzak direğe ayak içiyle şansını denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

GOOOOL!

35‘ Orkun Kökçü ceza sahası dışından sol köşeye yerden çok sert ve düzgün vurdu, skora dengeyi getirdi: 1-1.

45‘ İlk yarının sonuna +2 eklendi.

Mücadelenin ilk devresi sona erdi.

46‘ İkinci yarı başladı.

57‘ Hakan, Kerem’le verkaçı yaptı, ceza alanına girdi, vurdu ancak kötü bir şut.

GOOOOOLL!

64‘ Enes Ünal orta alanda faulu aldı, zekice düşünerek savunma arkasına sarkan Kerem’e hızlı oynadı, Kerem karşı karşıya pozisyonda kaleci Beglaryan’ı avladı. 2-1 öndeyiz!

70‘ Korner organizasyonunda Haroyan kafayı vurdu ancak top dışarda.

73‘ Briasco penaltı noktası üzerinden vurdu, Mert gole izin vermiyor.

90′ Karşılaşmanın sonuna +4 ekleniyor.

Mücadele sona erdi. A Milliler kazanıyor, EURO 2024 Elemeleri’ne 3 puanla başlıyoruz!

Ermenistan-Türkiye ilk 11’ler:

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Barsghyan.

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

İlk 2 sıra direkt EURO 2024’e

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.

Letonya, BAY geçiyor

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45’te başlayacak. D Grubu’nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü BAY geçecek.