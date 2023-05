Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

69 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Gillette’in 8 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde bu yıl ‘2022 Yılının En İyileri’ ödüllerine kavuştu. Spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen dev organizasyon; Volkswagen Arena’da düzenlendi.

Teve2, Spor Smart ve SportsTV’den ortak canlı yayın ve Kanal D özet yayınıyla sporseverlerle buluşulan gecede, 2022 yılına damga vuran isimler, rekor katılım olan 6.5 milyona yakın halk oylamasıyla seçildi ve ödüllerine kavuştu.

HER BİR OY DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA DESTEĞE DÖNÜŞÜYOR

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’de spor alanındaki en prestijli ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Demirören, Erdoğan Demirören, Cemal Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, eski A Milli Takım Menajeri Can Çobanoğlu katılım sağladı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, “Sayın misafirler, değerli sporcular. Bugün ödül töreni düzenlememize rağmen içimiz buruk. Depremde hayatını kaybeden sporcularımızı saygıyla anıyoruz. Büyük deprem nedeniyle ödül törenini ötelemek zorunda kaldık. Spor hayatımızın bir parçası. 7 milyon oy kullanıldı. Sporcularımızın gösterdiği performans takdire şayan. Ödül alan sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu ödülleri hak eden tüm sporcuları kutluyoruz. Hepinize keyifli ödül töreni diliyorum, teşekkürler” diye konuştu.

Törende Yılın Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim ederken, Yılın Kadın Sporcusu ödülünü Buse Naz Çakıroğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Ödülünü Çakıroğlu’na veren Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Türk sporunun içinden gelen amatör bir sporcu ve senelerce yöneticilik yapmış biri olarak Türk sporunun geldiği bu nokta için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Eskiden futbol, basketbol ve voleybol konuşulurdu. Şimdi bilardo, boks, güreş hepsi konuşulup, seyrediliyor. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sporcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne Türkiye Cimnastik Federasyonu layık görüldü. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e ödülü veren Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, “Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nü vermek bu gece bize düştü. Kendisinin ne kadar sporsever, ne kadar spora destek vermeye çalıştığını hatırlayanlar bilir. Bu ödülü vermek çocukları ve torunları olarak bize bir onurdur” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu ise yaptığı açıklamalarda, “Özel bir gecedeyiz. Sporumuzun yüz akı gençlerimizle sporumuza katkı sağlayan spor ailemizle birlikteyiz. Bu vesile ile bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu gece pek çok değerli hikayenin buluştuğu bir atmosferdeyiz. Bu platform, tüm etkenleri bir araya getiren ve tüm spor ailemizi buluşturan bir platform. Buradan birbirinden kıymetli sporcularımızın gözlerinin içindeki ışığı görmek, onlara buradan seslenmek benim için de çok büyük mutluluk. Bu ödüller için yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, ödül alacak tüm sporcuları özellikle kutluyorum. Ödül listesindeki çeşitlilik önceleri birkaç branşta iddialı olan Türk sporunun artık ne kadar ciddi bir seviyeye geldiğinin göstergesi. Son bir ayda sporda elde edilen madalya ve başarılara bakınca bile bu seviye ve çeşitliliğin çok sevindirici olduğunu görüyoruz. Son 4,5 ayda ülke olarak kazandığımız 1.200’den fazla madalya bulunuyor. 2022’de ise toplamda 6127 madalya, 50’den fazla branşta kazanıldı. Bunlar bir devrimin sonucu, sporda bir dönüşümün sonucu. Ülke olarak, millet olarak büyük bir gurur tablosu. Spor ülkesi olmanın tablosu bu tablo… Bu tablo, bir emek ve alın teri tablosu. Bu tablonun kahramanları bizlerle birlikte. Bir kez daha onlara, bu gece burada olan siz değerli katılımcılara, ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizlerin huzurunuzda bu değerli kardeşlerimize, bu değerli kahramanlara gönülden teşekkür ediyorum. Başarıların hiçbirinin tesadüf olmadığı hepimizin malumu. Ülkenin her bir yerinde modern tesislerimiz, o tesislerde keşfedilen yetenekler, bilimsel antrenman takipleri ve elit seviye yetiştirdiğimiz sporcular ve her branşta iddiası olan söz sahibi bir Türkiye… İnşallah bu çıtayı yine birlikte yükselteceğiz. Ödül bu çerçevede spor açısından en önemli motivasyon araçlarından biri. Sporcularımızın bu noktada sahadaki kazancı, galibiyeti, zaferi elbette onlar için bir ödül ama bunun saha dışına yansıması işte bu tür çalışmalarla gerçekleşiyor. Ayrı bir motivasyon sağlıyor. O yüzden 69 yıldır devam eden bu anlamlı organizasyon, son süreçte Gillette’in sponsorluğu ile Milliyet ailesinin gerçekleştirdiği bu organizasyon çok ama çok değerli. Ben her iki kurumumuza da emek veren yöneticilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki başarılarla dolu spor yürüyüşümüz devam etsin” ifadelerini kullandı.

Törende, Yılın Gillette Gibi Hareketi ödülünü açıklayan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şunları söyledi:

“Öncelikle ülkemizi derin bir acıya boğan ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yararlılara da acil şifalar temenni ederim. Yaşadığımız afet sonrası, bölgenin ihtiyaçlarını giderme noktasında P&G ailesi olarak, yetkinliklerimiz ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda tüm markalarımızla hareket ettik. Bölgenin hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarına cevap verme ve ülkemize olan görev bilincimizi de göz önüne alarak; ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız bu üzücü olay sonrası yaraları birlikte sarıyoruz ve birlikte iyileşiyoruz. Bugün de burada 69.’su düzenlenen ve Gillette olarak 8. yıldır da paydaşı olmaktan mutluluk duyduğumuz Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ni açıklamak için topladık. Her sene halkımız tarafından büyük ilgi gösterilen oylamada bu yıl da yeni bir rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, toplanan her bir oyun anlam kazanması için sosyal sorumluluk projelerimizi büyüterek devam ettirdik. ‘Sporun Birleştirici Gücüne’ inanarak çıktığımız bu yolda çabalarımızın karşılığında 240 bin çocuğumuzu sporla bir araya getirdik ve bugünün sporcularını takdir ederken, geleceğin sporcularını da yetiştirmeye devam ettik. Çünkü P&G ve Gillette ailesi olarak, her daim sporun ‘birleştirici’ ve ‘iyileştirici’ gücüne sonsuz bir şekilde inandık. Bu serüvende, sporu benimseyen, sporu hayatının bir parçası haline getiren herkesin, her zaman yanında olmayı kendimize bir görev edindik. Bu yıl ise bu çabamızı daha da büyüterek, ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası, bölgedeki çocuklarımıza destek olacağız. P&G ailesi olarak, Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaşması adına Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’yle birlikte 10 yıldır ‘Olimpik Anneler’ projesinde çocukları ve annelerini spora teşvik etmeyi, sporla büyümeleri için farkındalık yaratmayı ve spor bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Olimpiyat Oyunları’nda, ülkemizi temsil eden, göğsünde ay-yıldız taşıyan sporcularımıza ve annelerine de desteğimizi sunuyoruz. 2017 yılında 30, 2020 yılında ise 34 milli sporcumuza ve annelerine destek olmuştuk. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da bu desteğimizi arttırarak devam edeceğimizi büyük bir mutluluk ve gururla ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra P&G’nin lider erkek markası olan Gillette olarak; A Milli Takım, E-Spor ve bireysel sporcu sponsorluklarıyla birlikte, İstanbul’un üç güzide kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lisans anlaşmalarımızı sürdürüyoruz. Türk sporunun önemli bir paydaşı olarak, basketbol ve voleybol da dahil olmak üzere birçok branşta desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

2022’de Sporun Enleri şu şekilde belirlendi:

Gillette Yılın Futbolcusu: Enes Ünal

Yılın Gillette Gibi Hareketi: Kulüpler Birliği Vakfı

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Buse Naz Çakıroğlu

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Ersu Şaşma

Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: GOLBOL Kadın Milli Takımı

Altınyıldız Classics Ödülü: Semih Saygıner

Yılın Gillette E-Spor Ödülü: Fut E Spor

Namık Sevik Ödülü: Halil Özer

Braun Sürdürülebilir Başarı Ödülü: Olcay Çakır Turgut

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Fatih Arda İpçioğlu

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Jimnastik Federasyonu

Yılın Antrenörü: Abdullah Avcı

AXA Sigorta Yılın Takımı: Anadolu Efes

Yılın Sporcusu: Adem Asil