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12 Nisan 2023
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Milorad Mitrovic: Tartışmasız en iyisi Türkiye!

Alaturka Online
Alaturka Online

24 yıl aktif olarak Türkiye’de çalışan, Eskişehir, Altay, Samsun, Sakarya, Denizli, Gaziantep, Çanakkale Dardanel, Ankaragücü ve Elazığ’da görev yapan ve ülkemizi en iyi tanıyan yabancılardan biri olan Sırp teknik direktör Milorad Mitroviç, Altınordu’nun organize ettiği İzmir U12 Cup’ı, FANATİK için yorumladı. İşte yaşayan efsaneden turnuva ve ülkemizle ilgili yorumlar…

‘Yine kusursuz bir organizasyon’

“Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı yürekten kutluyorum.. Çok büyük bir turnuvayı yine kusursuz organize etmiş. Avrupa’nin sayılı ülkelerinde onlarca turnuvaya gittim. Tartışmasız en iyisi İzmir Cup…”

‘Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var’

“Dünya devlerinin genç yetenekleri Türkiye’de ağırlanıyor. Avrupa basını bu turnuvayı yazıyor, Türkiye’nin büyük reklamı yapılıyor. Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var. Nüfusun yarısı genç ve müthiş bir kalite var. Bu potansiyelin çıktığını görüyorum.”

‘Tüm başarılarda yerliler yok muydu?’

“Bir yabancı olarak, özellikle milli takım ve lig takımlarında yerli teknik adam olmasından yanayım. Milli takımın tüm başarılarında yerli teknik adamlar yok muydu? Süper Lig’de de öyle.. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın… Bu isimler çok kaliteli markalar. Onlara sahip çıkılması gerekir.”

‘Dünya futboluna damga vuracak 3-4 isim var’

“Şu anda Olimpija kulübüne danışmanlık yapıyorum. Altyapıda dünya futboluna damgasını vuracak 3-4 isim var.
Akademi Direktörü Bostancı Miklic ve antrenör Admiral Kupic bu isimleri önce Avrupa sonra dünya futboluna sahnesine çıkaracak.”

“2. vatanım Türkiye’deki tüm dostlarıma sevgilerimi sunuyorum.”

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