Milos Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala’ya verdi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hükümet kurma görevini seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala’ya verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 8-9 Ekim’de düzenlenen genel seçimlerde zafer elde eden Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı ve Sivil Demokrat Parti (ODS) lideri Petr Fiala’yı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Çekya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeman’ın şu sözlerine yer verildi:

* Fiala, seçim sonuçlarına dayanarak yeni bir hükümet kurma amacıyla Temsilciler Meclisi’ndeki siyasi partilerin temsilcileri ile müzakereler yapmanıza yetki veriyorum. Bir sonraki anayasal sürece karar verebilmem için müzakerelerinizin sonucu hakkında beni bilgilendirmenizi bekliyorum.

ÇEKYA’DA SEÇİMLER

Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği’nin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27.75’ini alarak 1. parti olmuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis’in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 27.17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi’nin (STAN) oluşturduğu Pirati a Starostove İttifakı yüzde 15.57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ise yüzde 9.58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazanmıştı.

Sonuçlara göre, 200 sandalyeli mecliste Spolu ittifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove ittifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Sivil Demokrasi Partisi (ODS) lideri Fiala 1 Eylül 1964 tarihinde Brno kentinde doğdu. Evli ve 3 çocuk sahibi Fiala, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Uluslararası İlişkiler Profesörü Fiala ayrıca, Masaryk Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Doktorası yaptı.