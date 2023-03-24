Milot Rashica, Galatasaray’ı 40 milyon TL’den fazla kar ettirecek hamle

G2022/2023 sezonuna Okan Burak yönetiminde başlayan Galatasaray, önemli yıldızları da kadrosuna kattı.

Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, PSG’den kiralanan Mauro Icardi, Arsenal’den transfer edilen Lucas Torreira, AZ Alkmaar’dan gelen Frederik Midtjsö, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Porto’dan Sergio Oliveira, Altay’dan Kazımcan, Lyon’dan Leo Dubois ve Norwich City’den Milot Rashica bu sezon sarı – kırmızılı formayla mücadele ediyor.

14 MAÇLIK MUHTEŞEM SERİ

23 Ekim tarihinde sahasında Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Sarı – kırmızılılar bu mücadelenin ardından ligde oynadığı 14 maçın tamamını kazandı.

Galatasaray ligde son olarak deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. Sarı – kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında gelen gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ALTI PUAN FARKLA ÖNDE

Ligde oynadığı 25 maçta 60 puan toplayan sarı – kırmızılılar liderlik koltuğunda yer alıyor. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe ise 54 puanla ikinci sırada.

25 maçta 49 puan toplayan Beşiktaş ise üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig’de milli aranın ardından Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Galatasaray ise Nef Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

SON DÖNEMİN PARLAYAN İSMİ RASHICA

Galatasaray’da sezonun ilk haftalarında takımın yıldızı olan Milot Rashica, son haftalarda yine yükselen grafiğiyle dikkatleri çekiyor. Depremler nedeniyle lige verilen arada sakatlanan Dries Mertens’in yokluğunda 26 yaşındaki yıldız Okan Buruk’un imdadına koştu.

Kasımpaşa maçının 22. dakikasında sakatlanan Juan Mata’nın yerine oyuna giren Milot Rashica, Nicolo Zaniolo’nun 57. dakikada attığı golün asistini yaptı ve oynadığı oyunla galbiyette önemli rol oynadı.

Konyaspor deplasmanında sahaya ilk 11’de Kosovalı yıldız 31. dakikada attığı golle takmının bu zorlu deplasmanda soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

NORWICH İLE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Galatasaray, sezon başında İngiltere’nin Norwich City takımından kiraladığı Milot Rashica’nın bonservisini almak istiyor.

26 yaşındaki oyuncuyu Temmuz 2021 yılında Werder Bremen’den transfer eden İngiliz ekibi büyük ihtimalle gelecek sezon Premier Lig’e çıkamayacak ve Rashica ile yollarını ayıracak.

Rashica’yı transfer ederken 11 milyon Euro ödeme yapan İngiliz ekibi, yıldız oyuncuyu en az zararla elden çıkarmak istiyor.

2 MİLYON EURO İNDİRİM

Galatasaray ise, oyuncunun da takımda kalmak istemesini masada bir baskı aracı olarak kullanacak. Norwich City’nin Rashica için istediği ilk rakam 9 milyon Euro, ancak pazarlıklar sonucunda bu rakam 7 milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.

Sarı – kırmızılılar ise bu transfer için en fazla 5 milyon Euro ödemenin planlarını yapıyor. İki kulüp sezonun tamamlanmasının ardından sıkı bir pazarlık süreci geçirecek.

RASHICA’NIN HAMLESİ 40 MİLYON TL

Gelecek sezon da Galatasaray’da kalmak isteyen Rashica’nın İngiliz ekibine yapacağı baskıların ardından bonservis bedelinde 2 milyon Euro daha indirime gitmesi bekleniyor.

Kosovalı yıldızın bu hamlesi, sarı – kırmızılılar yaklaşık 40 milyon TL’den fazla kar ettirecek.

BURAK ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr