Milot Rashica, Mertens’in yokluğuna ilişkin soruyu cevapladı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların maçtaki tek golünü atan Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Golden sonra yakaladıkları ritmi maç boyunca sürdürememelerine değinen Rashica, “İlk 15 dakikada pek iyi değildik. Daha sonrasında golü bulduk ve birçok şans yakaladık ama maçın sonuna kadar bu şekilde devam edemedik. Şimdi bir araya giriyoruz. O aradan sonra da devam etmeye, kazanmaya çalışacağız” dedi.

Dries Mertens’in yokluğunun yarattığı etkiye ilişkin soruyu cevaplandıran Kosovalı oyuncu, “Çok önemli bir oyuncu Mertens. Savunmada, hücumda da çok yardımcı olan bir arkadaşımız. Ben, tabii her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya’da da oynadığım bir pozisyondu ki ona göre karar verildi” ifadelerini kullandı.