Milyarderlerin serveti 100 Milyar doları aştı

Forbes Dergisi, Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı. Ekonomik çalkantıya bağlı olarak geçen yıl 95 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin en zengin 100 isminin toplam serveti, bu yıl tüm olumsuzluklara karşın tam 5 milyar 225 milyon dolar daha artarak 100 milyar 400 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 kişi artarak 32 olurken, bu yılın listesinde genç milyarderlerin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.

1 MİLYAR DOLAR ARTIRDI

Geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye’nin en zengin ismi oldu. Murat Ülker, servetini bir yılda 1 milyar dolar artırdı. Ülker’i 3.2 milyar dolarlık serveti ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak izledi. Geçen yıl en zengin isim olan Ilıcak’ın 3.8 milyar dolarlık serveti vardı. Türkiye’nin en zengin üçüncü insanı ise Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu. Şahenk’in, 2019’da 2 milyar dolar olan serveti, 2020’de 400 milyon dolar artarak 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Listede borçlarını yapılandırıp servetini artıran isimlerin yer alması dikkat çekti. Ülker’i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding 5.5 milyar dolarlık, Doğuş Holding ise yaklaşık 2.3 milyar Euro’luk borcunu yeniden yapılandırmıştı.

DOĞAN KULÜBE DÖNDÜ

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da milyarderler kulübüne döndü. Doğan’ın kişisel serveti 850 milyon dolardan 1.1 milyar dolara çıktı. Servetini tamamen Türkiye dışından elde eden Chobani Yoghurt’un sahibi Hamdi Ulukaya da servetini 1.6 milyar dolardan 2.1 milyar dolara çıkararak ilk 10’da kendisine yer buldu. Listede yer alan milyarderleri Forbes Amerika gelecek hafta açıklayacak. Bu arada servetini en fazla artıran kişi Murat Ülker olurken, MAVeCap’in patronu Melih Abdullahayoğlu ise 900 milyon dolarla en fazla kayıp gören kişi oldu.

Koç Ailesi’nden 8 isim

Forbes 100 listesinde Koç Holding’den 8 isim bulunuyor. Semahat Arsel’in 1.9 milyar dolar, Rahmi Koç’un 1.8 milyar dolar, Suna Kıraç’ın 1.6 milyar dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un 800 milyon dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 700 milyon dolar, İpek Kıraç’ın 600 milyon dolar, Aylin Elif Koç’un 450 milyon dolar, Esra Çiğdem Koç’un 450 milyon dolar serveti bulunuyor. Forbes Türkiye’nin 15’incisi açıkladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde, eşit servetler nedeniyle 119 kişi yer aldı.