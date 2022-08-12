Milyarlar Maarif Vakfı’na aktarıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye Maarif Vakfı’nın, paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi faaliyet yürüttüğünü kaydetti ve “Vakfa aktarılan para 4.9 milyar lira oldu” dedi.

Başak KAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye Maarif Vakfı’nın, paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi faaliyet yürüttüğünü savundu ve “Vakfa aktarılan para her geçen gün bir kara delik gibi büyüyor. 2016 yılında kurulan vakfa bugüne kadar 4.9 milyar lira aktarıldı. Atama bekleyen öğretmenlerin sorunları çözülmedi, öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmadı. İktidar ise vakıf aracılığı ile oluşturduğu kendi öğretmen kadrolarına, dözviz üzerinden ve ayda 30 bin lirayı bulan ödemeler yapıyor” dedi.

PARALEL BAKANLIK

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Eğitim sorunlarına çözüm üretmesi gereken iktidar, paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı oluşturdu. Bu paralel bakanlık 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfıdır. Vakfın, 2021 yılında 7 bin 452 çalışanı vardı. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul devir alındı, 29 ülkede 172 yeni okul açıldı” diye konuştu. Karabıyık şu ifadeleri kullandı:

ATAMA YAPILMAZKEN…

“Türkiye Maarif Vakfı’na, bütçe verilerine göre 2018’de 102 milyon 800 bin lira, 2020’de 259 milyon lira, 2021’de 1 milyar 77 milyon lira ve bu yılın ilk 6 ayında da 696 milyon lira para aktarıldı. 4 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vakfa 1 milyar 231 milyon 98 bin lira daha kaynak aktarıldı. Vakfa 2020 yılı sonuna kadar MEB bütçesinde de toplam 1 milyar 603 milyon lira verildi. Toplam tutar 4 milyar 968 milyon 898 lirayı buldu. 100 bin kadro açığına rağmen öğretmen ataması yapılmazken vakfa milyarlar gidiyor.”

Öğretmenlerine döviz kuruyla maaş veriyor

Türkiye Maarif Vakfı’nın 6 kıtada, 67 ülkeye yayılmış duruma geldiğini anlatan Karabıyık, şu bilgileri verdi: “Söz konusu vakfın mülkiyetindeki, 427 eğitim kurumu, 44 öğrenci yurdu ile 50 bin öğrenciye eğitim veriyor. Vakfın yönetim kurulu da iktidara yakın isimlerden oluşuyor. Öğretmen kadrosuna döviz üzerinden, aylık 30 bin lirayı bulan maaşlar ödendiği belirtiliyor.”

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