Milyarlık işler yapan TOKİ gariban çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milyarlarca liralık bütçeye sahip TOKİ’nin demirbaşlarına kayıtlı sadece 1 adet 2008 model makam aracının bulunduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, inşaat firmalarının TOKİ’nin üst düzey yöneticilerine makam aracı ve şoför tahsis etmesinin söz konusu olmadığını da söyledi.

Son 10 yıl içinde TOKİ’ye yurt dışı çıkış harçlarından 914 milyon 783 bin TL pay aktarıldığını açıklayan Kurum, bu süre içinde kurumun temsil ve ağırlama gideri olarak 690 bin TL harcadığını belirtti.

1 MİLYARLIK YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin genel bütçeden pay almadığını belirterek, “Son 10 yılda İdareye aktarılan yurt dışı çıkış harcı pay tutarı 914 milyon 783 bin 266 TL’dir. Yurt dışı çıkış harçlarından aktarılan tutar için ayrı bir ödeme kalemi bulunmamaktadır” dedi.

Kurum, TOKİ tarafından yurt içinde 81 ilden (valilik, kaymakamlık, belediye, STK ve diğer kamu kuruluşları) ve yurtdışından gelen heyetlerin temsil, ağırlama faaliyetleri için son 10 yılda temsil- ağırlama ödeneğinden 690 bin 748,64 TL harcama yapıldığını ifade etti.

TEK MAKAM ARACI VAR

TOKİ demirbaşına kayıtlı bir adet makam aracı olduğunu kaydeden Kurum bu aracın, 2008 model Audi A-8 marka olduğunu belirterek, “İdareye ve üst düzey yöneticilerine inşaat firmalarınca makam aracı ve şoför tahsis edilmesi söz konusu değildir” dedi.

Önerge sahibi Gürer ise, Türkiye’nin dört bir yanında inşaat faaliyetini sürdüren TOKİ’de sadece 1 adet makam aracının bulunuyor olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Gürer, “Sadece bir makam aracı olduğuna ve inşaat firmalarının da makam aracı ve şoför tahsis etmediğine göre milyarlık bütçeyi yöneten bu üst düzey yöneticiler makamlarına belediye otobüsüyle mi gidiyorlar?” diye sordu.