‘Milyonlarca araç trafikten men edilebilir’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; “Dört aydır sigorta şirketlerinin poliçe kesmeme ısrarı nedeniyle birçok acente kapısına kilit vuracak noktaya geldi. İstemelerine rağmen zorunlu sigortalarını yenileyemeyen araç sahipleri, binlerce lira trafik cezaları ile karşı karşıya kalacak. Sigortasını yaptıramayan araçlar, araç muayenelerini de yaptıramıyorlar. Milyonlarca araç trafikten men edilmesi bile mümkün” dedi.

İsmail AKIN

CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, özellikle dört aydır zorunlu trafik sigortasında yaşanan sorunların TBMM‘de araştırılmasını istedi. TBMM Başkanlığı’na CHP’li milletvekillerinin imzalarıyla bir araştırma önergesi veren Budak; “Sigorta sektöründeki kriz kördüğüme dönüştü” dedi.

“SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ SÜRDÜRÜLEMEZ”

Eylül ayı ile birlikte yürürlüğe giren aylık yüzde 4,75 otomatik zamların da sektörün sorunlarını çözmekten uzak olduğunu ifade eden Budak, “Sigorta şirketleri fahiş fiyat artışlarına rağmen, zorunlu trafik sigortalarını yenilememekte direniyor.

Sektörü elinde tutan yabancı sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası sistemini tamamen kilitlemiş durumda. Krizi çözmesi gereken kamu kurumu olan Türkiye Sigorta da yabancı şirketlerle aynı yolu izliyor. Hem araç sahipleri hem de acenteler son derece mağdur. Sigorta sektöründeki kriz sürdürülemez” diye konuştu.

“HEM KÜÇÜK SİGORTA ŞİRKETLERİ HEM ACENTELER KEPENK KAPATACAK”

Budak ve CHP’li Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde şu tespitler yer aldı; “Sigortacılık sektörü reel olarak büyüyor. Buna rağmen dolar kurunun 18 TL’yi geçmesi, başta araç sigortaları olmak üzere hasar maliyetlerindeki artış, mali gelirler ve teknik kârlarda düşüş birçok şirketi zorlamaya başladı. 2022 yılı hayat dışı sektörde kar, 2021 yılına göre ciddi oranda azalmıştır.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sektörde teknik kâr, bu ilk yarısında 281 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sektörde 4,1 milyar TL teknik kâr elde edilmişti. 2021 yılına göre hayat dışı sektörde kar 3,8 milyar TL azaldı. Sermaye artırımı yapamayan şirketlerin, sektörden ya da belli branşlardan çekilmesi bekleniyor. Sigorta pazarı açısından bakıldığında uluslararası ortaklı şirketlerin büyük bir paya sahip olduğu ve adeta tekel konumunda oldukları görülüyor.

SEDDK’nın 2020’de açıkladığı sigortacılık ve özel emeklilik faaliyetleri hakkında rapora göre, faal 63 şirketten, 40 tanesi uluslararası ortaklıdır. Uluslararası ortaklı 40 şirketin 36’sında uluslararası sermaye payı yüzde 50’nin üzerindedir. Zorunlu trafik sigortasında azami (tavan) fiyat uygulamasının başladığı 2017 yılından beri sektördeki sorunlar artarak devam etmektedir. Yüksek enflasyondan dolayı araç fiyatlarının, parça maliyetlerinin ve işçilik giderlerinin artışına bağlı olarak artan maliyetler karşısında sigorta şirketleri, riski yüksek gördüğü için poliçe üretmekten kaçınmaktadır.

Aylık ve azami primlerde yapılan artışlarla son bir yılda araç sigorta primlerine yapılan zam yüzde 135’e ulaştı. Ayrıca trafikte sorumlu davranan, kurallara uyan ve kazaya karışmayan araç sürücülerine uygulanan hasarsızlık indirim oranlarında da azalışa gidilmiştir. Bu yılın ilk altı ayında, trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1’nin zorunlu sigortası, her 4 araçtan 1’i kasko yaptırmamıştır.

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