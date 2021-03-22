Milyonlarca hayat kurtaracak proje: Kalp hastalıklarını ortaya çıkmadan DNA testi bulacak

Dünya corona virüsüyle mücadele etmeye devam ederken, sağlık alanında diğer hastalıklarla ilgili de heyecan verici çalışmalar yürütülüyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kalp hastalıklarının teşhisinde devrim niteliği yaratabilir. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle birlikte çalışan biyoteknoloji şirketi Genomics, kalp rahatsızlıklarını DNA testiyle tespit eden bir sistem üzerinde çalışıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) kişiye özel tedavi denemelerinin bir parçası olan çalışma, teşhis ve tedavisinde geç kalınan ‘görünmez’ hastaların felç ve kalp krizi geçirmeden önce bulunmasını sağlayacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ



The Times’ın haberine göre pilot uygulama İngiltere’nin kuzeydoğusunda başlayacak. Binlerce hastanın katılacağı çalışmada, ilk olarak kan örnekleri toplanacak. Kan örnekleri üzerinden, kişinin DNA’sında kardiyovasküler hastalıkları olan yatkınlık ve duyarlılık ölçülecek.

Söz konusu testi geliştiren ekibin başındaki isim Prof. Dr. Peter Donnelly, “Bu kişiselleştirilmiş ilk tedavi. Genetik araştırmaları kullanarak kardiyovasküler hastalıklarla ilgili tahminde bulunma yetkinliğimizi artıracağız. Bu sayede hedef kitledeki kişilerin yaşam tarzlarını değiştirerek ölümcül durumların önüne geçebiliriz. Bu çalışma, NHS’yi global anlamda öne çıkaracak” dedi.

YILDA 650 BİN RİSKLİ TESPİT



Poligenik risk skoru (PRS) yöntemini kullanan testin özellikle 40-55 yaş aralığında erkeklerde etkili olabileceği belirtiliyor. Prof. Donnelly, testin İngiltere’de 40-60 yaş arası kişilerde aktif olarak kullanılmaya başlanması halinde yılda 650 bin riskli kişinin erken tespitinin yapılabileceğini vurguladı.

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