Milyonlarca lira harcanan sosyal tesis inşaatı çürüyor

Kayseri’de AKP’li Kocasinan Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 2018 yılında yapımına başlanan sosyal tesis inşaatı 3,5 yılı aşkın süredir tamamlanamadı. Atıl vaziyette bırakılan sosyal tesisin inşaatı önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Osman Türk, şu ana kadar yaklaşık 5 milyon TL harcanan tesis inşaatının tehlike arz etmeye başladığını söyledi.

“BU TESİSİN BİTİRİLEMEMSİ BİR UTANÇ”

Çürümeye terkedilen sosyal tesise ilişkin AKP’li Belediyeye tepki gösteren Osman Türk, “Sosyal tesis inşaatına 2018 yılında başlandı ve 270 iş gününde bitirilmesi planlandı. Aradan 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen burası hala atıl vaziyette. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyona yakın para harcanmasına rağmen inşaat tamamlanmadı. Şu an sosyal tesis inşaatı zarar görmeye ve tehlike arz etmeye başladığı görülüyor. Bu tesisin bitirilememesi bir utanç kaynağıdır. Burada 20 binin üzerinde vatandaşımız yaşıyor. Bu kadar insanın yaşadığı bir yerde yapımına başlanan bir sosyal tesis bu şekilde atıl vaziyette kalabilir mi?” diye konuştu.

“BU PROBLEMİ SÜREKLİ GÜNDEME GETİRECEĞİZ”

AKP’li Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a çağrıda bulunan Osman Türk, “Buradan Melikgazi Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’a seslenmek istiyorum. 2018 yılında yapımına başlanan ve 270 gün içerisinde bitirileceği söylenen bu tesis neden aradan geçen 3,5 yıla rağmen bitirilemedi? İsmini Ertuğrulgazi Mahallesi olarak değiştirdiğimiz Dere Mahallemize baktıımızda burası bizim bir ayıbımız. Burası mahallemize yakışmıyoruz. Biz bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bu problemi sürekli gündeme getireceğiz ve buranın bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.