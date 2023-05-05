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5 Mayıs 2023
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Milyonlarca liralık kaçak otomobil ve yedek parça yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar sonrası Kilis’teki bir iş yerini takibe aldı.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve ülkede kalma süresi dolmuş olan otomobilleri parçalarına ayırarak yedek parça olarak sattığı, ayrıca otomobil şasi numaralarını değiştirerek tekrar piyasaya sürdüğü iddia edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 adet farklı modelde yabancı plakalı otomobil ile 1243 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Otomobil ile yedek parçaların piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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