Milyonlarca liranın heba olduğu organize sanayi bölgesi taşınıyor! AKP’li başkan ‘müjde’ dedi

Erzurum’da büyük umutlarla 2018 yılında inşa edilen 2.Organize Sanayi Bölgesi 3 yıl geçmeden çöktü. Devlet destekli yapılan tekstil fabrikaları, üretime geçtiğinin ilk yılında yıkıldı. Temeli kayan, çatlaklar oluşan fabrikalar üretimlerine ara verdi, işçiler süresiz izne çıkarıldı. Yapılan zemin güçlendirme çalışmaları da soruna çözüm olmayınca Organize Sanayi Bölgesi’nin başka bir bölgeye taşınmasına karar verildi. AKP İl Başkanı, devletin milyonlarca lirasının toprağa gömüldüğü taşınmayı müjde olarak duyurdu.

Orhan BOZKURT

Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği Erzurum 2. Sanayi Bölgesi, 216 hektar alana 2 etap halinde kurulması planlandı. Tamamlanan 36 parselden oluşan ilk etapta tekstil sektöründe üretim yapacak firmalara öncelik tanındı. Devlet destekli yapılan ve yatırımcıya adeta altın tepside sunulan tekstil fabrikaları, geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile törenle hizmete açılmıştı.

MİLYONLARCA LİRA HARCANDI SONUÇ HÜSRAN OLDU!

Temeli kayan, duvarlarında çatlaklar oluşan fabrikalarda üretimlerine ara verdi, işçiler süresiz izne çıkarıldı. Yapılan incelemelerde yüklenici firmanın fabrika zemininde yanlış sistem uyguladığı ve zemin dolgusuna başvurduğu ortaya çıktı. Duvarları çatlayan fabrikaları kurtarmak için, forekazık sistemi ile güçlendirme yapılmasına karar verildi.

Ancak milyonlarca lira harcanarak çakılan forekazıklara rağmen zemindeki kayma durdurulamadı. Organize Sanayi Bölgesi’nin yolları çatladı, binalar çöktü. İstihdama katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 11 milyon lira harcanarak yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi, adeta şiddetli deprem yaşamışçasına yerle bir oldu.

“BİR İNAT UĞRUNA MİLYONLARCA LİRA ZARAR”

2. Organize Sanayi Bölgesi’ne yerel müteşebbis olarak ilk yatırımı yapan Erbal fabrikasının sahibi Taner Bayır, işin başından beri yanlış işler yapıldığını ve uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Yıkımların bağıra bağıra geldiğini ifade eden Bayır, “Hem devleti hem bizi milyonlarca lira zarara uğrattılar. Çözüm diye sundukları forekazık da çare olmadı. Zararımız çok büyük, hakkımı yargıda arıyorum” dedi.

FABRİKALARIN BULUNDUĞU ALANA YENİDEN SONDAJ YAPILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesinde sadece bir fabrika için devletin kasasından 3 milyon 186 bin liranın çıktığı bildirildi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin temeli atılırken bölgede 100 fabrika yapılacağı ve 12 bin kişiye istihdam yaratacağı açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar yapılan ve bin 200 kişi çalıştıran 4 fabrikanın hepsi de çöktü. Zeminin güçlendirilmesi için harcanan milyonlarca lirada işe yaramadı.

“ZEMİN ETÜDÜ 15 METREDE YAPILMIŞ, SORUN 25 METREDEN SONRA”

Devletin kasasından çıkan milyonlarca liranın yanı sıra umutlarda yıkıldı. Gelişmeler üzerine dünyanın dört bir yanında uluslararası faaliyet gösteren bir firmaya, yeni bir zemin etüdü yaptırıldı. Bölgede incelemelerini tamamlayan firmanın uzmanları, zeminin 25 metre altında heyelan oluştuğunu tespit ederek rapor hazırladı. Söz konusu raporda özetle, “Projenin başladığı ilk yıllarda hazırlanan zemin etüt çalışmaları 15 metreye kadar yapılmış. Ancak buradaki sorun 25 metreden sonra kaynaklanıyor” görüşlerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm çalışmalar durduruldu. Durum değerlendirmesi yapan Valilik, Büyüykşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu, fabrikaların başka bir bölgeye taşınmasını kararlaştırdı. İlk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mücbir sebeplerden dolayı bölgenin taşınmasına karar verecek. Bu arada siyasiler yeni bir bölge için Ankara’da görüşmeler yapacak. Belirlenecek bölgede Tekstilkent projesine devam edilecek.

AKP İL BAŞKANI, ‘TAŞINMAYI’ MÜJDE OLARAK DUYURDU

AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, bugün yaptığı yazılı basın açıklaması ile Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi için yeni bir yer belirleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ‘Organize sanayi için yeni yer müjdesi’ olarak duyurdu. AKP İl Başkanı Öz, şunları söyledi:

* İlimizin ekonomik anlamda güç kazanması, yeni yatırımcıların kente gelmesinin sağlanması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması için bir süreden beri Milletvekillerimiz Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir girişimlerde bulunmaktaydı.

* Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in de katkı sunduğu çalışmalar son aşamaya geldi. Organize Sanayi’nin kurulacağı alan belirlenmiş olup ayrıntılar üzerinde çalışılmaktadır.

* Yatırımcılarımıza yeni alanlar sağlamak ve her alanda çözümler üretmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Gelişmelerden süreç içerisinde kamuoyunu ayrıca bilgilendireceğiz.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: HATANIZI KABULLENİN BİRAZCIK UTANIN!

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Erzurum’da dağ başında bir bölge seçilmiş, 216 hektarlık bir alanın bütün zemin çalışması yanlış yapılmış. Bir teknoloji okulu kurulmuş. Fabrikalar tek tek çökmüş. Zemin sağlamlaştırmak içinde milyonlar harcanmış ama sonuç yine hüsran.

* Erzurum’da büyük bir milli servet kaybı yaşanıyor. Görünen o ki burası çökmek üzere yapılmış. AK Parti İl Başkanı fabrikaların taşınacağını ‘müjde’ olarak duyuruyor. Bu projenin sorumluları olarak önce bir hatanızı kabullenin ve birazcık utanın. Bu kaçıncı fiyasko?

* Bu konuyu TBMM’de de soru önergesi ile gündeme getireceğim. Bu çöken yatırımın ülkemize maliyeti ne kadar? İlgili bakanlardan bunun cevabını bekliyoruz.

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